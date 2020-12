Benevento da B nei primi 45', ma nella ripresa è da Europa La Strega viene fuori con personalità, grazie anche a una ottimale condizione fisica

È un Benevento che sta affrontando il campionato di serie A con la giusta personalità. Lo dicono i numeri, visto che se le partite durassero soltanto quarantacinque minuti, la Strega sarebbe penultima con soltanto dodici punti in classifica. Questa squadra, però, non si fa abbattere e riesce spesso e volentieri a ribaltare la situazione nel corso della ripresa. La classifica relativa ai secondi tempi, infatti, vede una situazione totalmente diversa, con la truppa di Inzaghi ferma a quota venti punti insieme a Napoli, Atalanta e Bologna e un distacco di cinque lunghezze dalla zona Champions. Diversi gli incontri recuperati, come quello di Genova con la Sampdoria o le marcature decisive giunte nella ripresa contro Bologna e Fiorentina che sono valse sei punti. Stesso discorso visto con il Genoa, in cui i gol di Insigne e Sau sono arrivati tutti nei secondi quarantacinque minuti, così come quello di Letizia sul campo dell'Udinese. Insomma, è un Benevento che sta mostrando di avere la mentalità giusta nel restare in partita e portarla dalla sua parte nella seconda parte. Un dato che avvalora anche la condizione fisica dei giallorossi che risulta essere ottimale, grazie al certosino lavoro svolto a partire dal ritiro di Seefeld.

Classifica primo tempo:

Milan 30

Roma 28

Sampdoria 24

Spezia 22

Torino 22

Atalanta 21

Juventus 20

Inter 19

Napoli 19

Hellas Verona 18

Sassuolo 18

Fiorentina 16

Cagliari 16

Parma 15

Udinese 14

Bologna 14

Lazio 14

Genoa 12

Benevento 12

Crotone 7

Classifica secondo tempo:

Inter 29

Sassuolo 27

Lazio 26

Milan 25

Juventus 22

Benevento 20

Napoli 20

Atalanta 20

Bologna 20

Cagliari 18

Roma 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 15

Genoa 15

Udinese 13

Fiorentina 13

Parma 13

Spezia 13

Crotone 8

Torino 6