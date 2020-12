Il messaggio di Tuia: "Non vedo l'ora di risentire i cori" Il post del centrale difensivo apparso su Instagram

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Alessandro Tuia ha lanciato un messaggio d'amore ai tifosi del Benevento. Il post riporta

"Non vedo l'ora che le bandiere tornino a sventolare su queste panchine e i cori riempino lo stadio".

Un messaggio particolarmente apprezzato dai sostenitori giallorossi che mancano dal Vigorito da ormai quasi un anno. Un sostegno che è venuto meno per cause di forza maggiore nel momento più importante della storia del Benevento Calcio. L'augurio per il nuovo anno è che la gente possa tornare a ripopolare gli stadi, anche se questo al momento non sembra essere un discorso imminente. Gli appassionati e i calciatori aspettano, con la speranza che la pandemia possa terminare il prima possibile.