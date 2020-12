Benevento - Milan, il ritorno di Massara al Vigorito Il diesse rossonero è stato un tesserato giallorosso nel 2006

Non molti sanno che Frederic Massara è stato un tesserato del Benevento Calcio. L'ex calciatore del Pescara, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, intraprese la carriera da allenatore. Nell'estate del 2006 i fratelli Vigorito effettuarono una profonda opera di "ristrutturazione" dell'organico sia societario che di squadra, dopo aver ereditato il club pochi mesi prima dal gruppo Tescari. La panchina fu affidata a Danilo Pileggi che aveva come secondo proprio Massara. Come noto l'esperienza dei due durò poco, con l'esonero che giunse all'undicesima giornata per lasciare spazio a Simonelli.

Massara tentò altre avventure con Pescara e Martina, per poi diventare un dirigente. Si legò a Walter Sabatini, con il quale collaborò con Palermo e Roma. Fece una breve esperienza all'Inter, per poi tornare nella capitale giallorossa come direttore sportivo in seguito all'esonero di Monchi. Attualmente ricopre la stessa mansione al Milan dalla scorsa annata con risultati più che positivi, considerato l'andamento dei rossoneri in campionato.

Non si può dire lo stesso di quanto successe a Benevento nel 2006, ma è chiaro che il Sannio rappresenta una tappa comunque importante della carriera di Massara perché la prima dopo aver terminato quella da calciatore. Di quella squadra, oltre al presidente Vigorito, ritroverà Ghigo Gori.