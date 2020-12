Benevento, a capodanno seduta al Vigorito in vista del Milan I giallorossi lavorano sodo per affrontare la capolista. Tra i rossoneri è recuperato Kjaer

Prosegue a pieno ritmo il lavoro del Benevento in vista del match con il Milan. Nessuna sosta per i giallorossi, considerato che domenica si scenderà in campo per sfidare la capolista del campionato che, tra l'altro, è anche l'unica compagine imbattuta tra i cinque maggiori campionati europei. Quest'oggi c'è stata una seduta proficua all'Imbriani, mentre domani la truppa di Inzaghi si ritroverà per focalizzarsi sulle caratteristiche dei rossoneri. Gli stregoni potranno aspettare la mezzanotte in famiglia, per poi ritrovarsi nel pomeriggio di capodanno per un nuovo allenamento sul manto erboso del Ciro Vigorito. Per sabato ci sarà un'altra pomeridiana. Subito dopo il Benevento salirà sul pullman che lo porterà all'Hotel Europa di Venticano per il ritiro pregara.Non ci sono grosse novità per quanto riguarda i singoli. Hetemaj e Maggio sono pronti a rientrare tra i convocati, mentre va verso un nuovo forfait Iago Falque che probabilmente potrà tornare a disposizione in occasione della trasferta di Cagliari, in programma nel giorno dell'Epifania. In casa Milan è recuperato Kjaer. Saranno indisponibili per infortunio Ibrahimovic, Bennacer e Gabbia, oltre allo squalificato Theo Hernandez che sarà sostituito da Dalot. In avanti, invece, ci saranno i trequartisti Saelemakers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Rafael Leao.