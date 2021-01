Il Milan ritrova Lapadula, il 9 più prolifico nel post Inzaghi L'attuale attaccante giallorosso è andato vicino alla doppia cifra nell'anno in rossonero

Gianluca Lapadula ritrova il Milan. L'attaccante ha militato in rossonero nella stagione 2016/2017, dopo aver fatto faville in serie B con le trenta marcature realizzate in quel di Pescara. Una esperienza significativa quella con il diavolo, attraverso la quale ha cercato di interrompere la maledizione del numero nove.

Di cosa stiamo parlando? Dopo l'addio di Inzaghi, il Milan non è più riuscito a trovare un degno numero nove che potesse eguagliare l'attuale allenatore del Benevento. Dalle parti di milanello si parla di maledizione. Superpippo con un sorrisetto beffardo ha sempre cercato di sorvolare sull'argomento, tra l'altro recentemente ha anche avanzato l'ipotesi di darla a Ibrahimovic per scacciare via il malocchio. Lo svedese ha preferito evitare ogni tipo di rischio, riprendendosi la numero undici. I più scettici potrebbero infastidirsi, ma è chiaro che qualcosa non è andato nel verso giusto negli ultimi nove anni in casa rossonera. A raccogliere l'eredità di Inzaghi fu Pato, ma il brasiliano preferì tornare in patria nel gennaio del 2013 per vestire la maglia del Corinthias. Nella stagione succesiva Matri visse la stessa sorte: la sua prima parte di stagione fu deludente, con il conseguente passaggio alla Fiorentina nel corso del mercato invernale. Si sperava in una svolta con l'arrivo di Torres, ma anche lo spagnolo tornò a casa nel corso del mese di gennaio, precisamente all'Atletico Madrid.

Stagione intera per Luiz Adriano nella 2015/2016, ma non fu decisivo: per lui 26 presenze e 4 gol. Fu la volta di Lapadula. L'attuale bomber del Benevento non fece male, andando vicino alla doppia cifra. Per lui le reti in campionato furono otto, tra l'altro festeggiò anche la conquista della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus a Doha. Al termine della stagione fu ceduto al Genoa, con il Milan che visse un'altra esperienza negativa con André Silva. Le cose cambiarono con Higuain che di gol ne fece 6 in 15 presenze, ma anche lui fece le valige a metà campionato per fare tappa al Chelsea. Stesso discorso per Piatek che un anno fa salutò tutti per andare all'Herta Berlino.

Numeri alla mano, Lapadula è stato il "nove" che ha realizzato più gol in campionato nel post Inzaghi. Un ricordo positivo per l'attaccante che adesso è pronto a tutto pur di continuare a fare bene in maglia giallorossa. Per adesso le sue marcature sono ferme a quota tre, chissà magari interromperà il digiuno proprio contro la sua ex squadra.