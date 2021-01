Glik: "Prestazione positiva, peccato non aver ottenuto punti" Il centrale difensivo del Benevento: "Abbiamo concesso due errori che abbiamo pagato caro"

A commentare la sconfitta rimediata contro il Milan è stato anche Kamil Glik. Ecco le dichiarazioni del centrale difensivo giallorosso:

"La squadra c'è stata, così come la prestazione. Sicuramente è stato un peccato non aver raccolto punti. Fortunatamente tra due giorni avremo un'altra sfida molto importante in casa del Cagliari, dove cercheremo di riscattarci. Quello di stasera è un risultato che brucia, ma adesso ci proiettiamo anima e corpo al match di mercoledì".

EMERGENZA DIFESA - "Sicuramente c'è qualche assenza. Domani i medici valuteranno le condizioni di Letiiza e vedremo com'è la situazione in vista del Cagliari".

PRESTAZIONE - "Abbiamo concesso due errori che abbiamo pagato caro. Le altre pretedenti alla salvezza non hanno vinto, quindi la classifica è rimasta invariata. Mercoledì, come detto, ci sarà un'altra sfida molto importante. Con il Milan si poteva raccogliere qualche punticino, ma la prestazione c'è stata. Se fai venticinque tiri verso la porta contro la capolista vuol dire che la squadra c'è. Ripeto, il risultato non ci soddisfa ma la voglia di vincere c'era. Dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore che non sta al meglio per andare a vincere a Cagliari".

CONDIZIONE PERSONALE - "Sto crescendo soprattutto a livello tattico. Inizialmente avevo bisogno di tempo per entrare al meglio nei meccanismi di una squadra che l'anno scorso ha vinto tutto. La partita con lo Spezia è stata importante per capire bene cosa stessimo sbagliando. Sto molto bene sotto tutti i punti di vista e do il massimo per aiutare la squadra. Spero di festeggiare presto il nostro obiettivo".