Schiattarella: "Ko che brucia. Ora pensiamo al Cagliari" Il commento del centrocampista giallorosso: "Non siamo stati bravi a riaprire la partita"

Ecco l'analisi di Schiattarella in merito al ko rimediato al Vigorito dal Benevento contro la capolista Milan:

"Brucia molto perdere in questo modo perché trovare un Milan con assenze importanti, con la superiorità numerica, potevamo fare qualcosa in più. Peccato, dobbiamo ripartire da questa sera. Abbiamo affrontato una squadra che ha grandi qualità, con calciatori fortissimi che possono metterti in difficoltà nelle ripartenze. Il rigore? Solo chi non lo calcia non sbaglia. Caprari ci ha fatto vincere tante partite, non è un problema ciò che è successo. Sicuramente potevamo portare a casa punti importanti per come si era messa. Adesso non c'è tempo neanche di analizzarla perché da domani dobbiamo pensare a uno scontro salvezza molto importante. Occorre recuperare le energie giuste per fare una grande partita a Cagliari".

AMMONIZIONE - "In quel momento chiedevo a Pasqua di andare a vedere il Var perché l'entrata di Tonali era palese. Alla fine ho avuto ragione, ma mi aspettavo che mi levasse il giallo. Questo non è avvenuto".

CORAGGIO - "Non ci manca il coraggio. A volte i ritmi della partita li decidono anche gli avversari, quando sono chiusi occorre far girare la palla molto più velocemente. Non è semplice quando dall'altra parte ti trovi il MIlan. Loro non hanno creato molto. Il problema è che non siamo stati bravi a riaprirla perché la prestazione c'è stata. Dobbiamo ripartire da questo, con le nostre certezze e in base a quanto fatto nell'ultimo periodo".

COMPATTEZZA - "Gli attaccanti fanno di tutto per darci una mano. Siamo tutti compatti e ci aiutiamo l'uno con l'altro per raggiungere la salvezza. Non è il gol della prima punta che deve fare la differenza".

INFORTUNI - "Giocare ogni tre giorni, con queste temperature, non è affatto semplice e questo può portare a degli infortuni come accaduto a Letizia. Non è un alibi perché anche le altre sono nella stessa situazione".

CAGLIARI - "Sarà un incontro difficile contro una diretta concorrente, ma ci faremo trovare pronti per fare una grande partita".