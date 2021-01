Inzaghi: "Bene con la capolista, sono orgoglioso dei ragazzi" Il tecnico giallorosso: "Ora dobbiamo pensare al Cagliari, sarà una gara molto importante per noI"

Il tecnico Inzaghi ha commentato ai microfoni di Offside la prestazione del Benevento mostrata contro il Milan. Ecco le sue parole:

"Da una parte c'è grande soddisfazione perché giochi contro una squadra che lotta per lo scudetto e sei rammaricato del risultato. La strada è quella giusta. Ci siamo trovati di fronte anche il migliore portiere d'Europa che ha parato tanto, facendomi una grande impressione. E' stata un po' come la partita di Sassuolo: creiamo tanto senza concretizzare. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi che ci stanno regalando delle prestazioni incredibili".

LETIZIA - "Questa è stata la pecca della serata. Domani rientrerà Maggio, ma ci vorrà ancora tempo per rivederlo in forma. Avremo Foulon, poi nell'evenienza Improta potrà fare il terzino. Vedremo quale sarà la soluzione migliore".

TOUR DE FORCE - "Sarà un calendario così fitto anche per gli altri. Adesso pensiamo al Cagliari, qualcosa cambieremo facendo rifiatare i più stanchi. Per noi è una gara importantissima che cercheremo di affrontare nel modo giusto".

MILAN - "E' una squadra che non perde da molto tempo. Da parte nostra siamo stati capaci di tenere sempre il campo. Loro lotteranno sempre per lo scudetto, è una squadra forte e complimenti a loro".

SUPERIORITA' NUMERICA - "Abbiamo creato tantissimo con un uomo in più. Sulla carta è sempre meglio restare in superiorità numerica, poi è chiaro che se non fai gol occorre migliorare. Purtroppo abbiamo sbagliato anche il rigore. Deve restarci nel cuore la prestazione e ripartire da mercoledì: il Cagliari è sotto di noi e dobbiamo cercare di tenerlo lontano".

MERCATO UNDER - "Dobbiamo salvaguare un gruppo che ha fatto otto record in B e sta facendo queste prestazioni. Se ci sarà qualcuno che potrà migliorare questa rosa, penso che non ci faremo trovare impreparati".