Cagliari in crisi, Di Francesco: "Riscatto con il Benevento" Il tecnico dei sardi: "Dobbiamo dare tutti qualcosa in più"

La sconfitta di ieri con il Napoli ha fatto sprofondare il Cagliari in una preoccupante crisi di risultati. I sardi sono reduci da ben otto partite senza vittorie, con la zona retrocessione che adesso dista soltanto tre lunghezze. E' un momento delicato anche per quanto riguarda le assenze, visto per Di Francesco sono venuti meno calciatori importanti come i vari Rog, Ounas, Klavan e Godin. Possibile l'esordio di Nainggolan dopo il ritorno di qualche giorno fa. Il tecnico è ormai sulla graticola e cerca un immediato riscatto nel match di mercoledì con il Benevento, come sottolineato ieri nel post gara:

“La serie di partite senza vittorie preoccupa, ma in alcune gare non abbiamo raccolto per quanto meritavamo. Abbiamo alle porte una nuova gara casalinga, quella di mercoledì contro il Benevento, dove possiamo riscattarci tornando a fare punti. Oggi si sapeva che non sarebbe stato facile, prendiamo atto del risultato ma dobbiamo tutti dare qualcosa di più, compreso il sottoscritto. Dobbiamo essere più attaccati al risultato, più bravi ad essere squadra”.