Benevento già in campo, si pensa al Cagliari Con la probabile assenza di Letizia si crea una emergenza. Pronto Foulon, ma occhio a Improta

La sconfitta rimediata ieri con il Milan ha suscitato reazioni contrastanti: da una parte l'amarezza per non aver sfruttato le occasioni e dall'altra la consapevolezza della buona prestazione, unita al fatto che nei bassifondi della classifica non ha vinto quasi nessuno, permettendo al Benevento di tenere un vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati all'Imbriani per cominciare a preparare il match di mercoledì, in programma in Sardegna contro il Cagliari.

In queste ore le attenzioni sono rivolte soprattutto sugli infortunati, in particolar modo su Letizia che è uscito anzitempo dal campo nel corso della sfida con il Milan. L'esterno difensivo probabilmente salterà la trasferta sarda, in attesa di capire bene la sua condizione e i tempi di recupero. Potrebbero tornare tra i convocati, invece, Maggio e Iago Falque anche se si esclude un impiego dal primo minuto. Con l'assenza di Letizia si viene a creare una emergenza in difesa. Nel quartetto arretrato saranno inevitabilmente confermati Glik e Tuia al centro, con Barba a sinistra. Sulla corsia destra si candida Foulon, ma non è escluso che Inzaghi possa scegliere Improta.

Nella giornata di domani ci sarà la rifinitura e la partenza per Cagliari. Il match, come noto, sarà il "lunch match" della sedicesima giornata di serie A.