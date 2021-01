Cagliari, Nainggollan titolare con il Benevento? Di Francesco potrebbe utilizzare subito il belga. Lavoro a parte per Ounas e Godin

Il Cagliari è tornato al lavoro dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli. I calciatori maggiormente utilizzati nella gara di ieri hanno svolto un circuito defaticante in palestra; per gli altri forza esplosiva in campo e una serie di partitine. In chiusura di seduta esercitazioni tecniche, con cross e conclusioni in porta.

Hanno proseguito nel personalizzato Paolo Faragò, Diego Godin e Zito Luvumbo. Ha lavorato a parte anche Adam Ounas, che deve smaltire un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Continuano nel lavoro di riatletizzazione Simone Aresti e Ragnar Klavan. Intanto quest'oggi è arrivata l'ufficializzazione dell'arrivo di Nainggollan. Il centrocampista belga è giunto in prestito secco dall'Inter e potrebbe scendere in campo già mercoledì contro il Benevento. Una eventualità che Di Francesco probabilmente non si farà scappare per cercare di interrompere la crisi.