Benevento, aggiornamento su Letizia. Moncini a rischio forfait Problemi alla caviglia per l'attaccante giallorosso che rischia di saltare Cagliari

L'uscita di Letizia nel corso della sfida con il Milan ha preoccupato staff tecnico e tifosi. L'esterno difensivo giallorosso domani effettuerà una risonanza magnetica che permetterà di capire bene il grado dell'infortunio. Secondo una prima stima, si parlerebbe di una flessione dei muscoli flessori della coscia destra che, se confermata, porterebbe ad almeno un mese di stop.

Rischia di saltare la trasferta di Cagliari anche Gabriele Moncini. L'attaccante ha avverito nuovamente un dolore alla caviglia, la stessa che l'ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Domani verrà valutato attentamente durante la rifinitura prima della partenza per Cagliari, in caso di esito negativo resterà nel Sannio insieme a Iago Falque.

Potrebbe tornare tra i convocati, invece, Christian Maggio che ha pienamente recuperato ed è disponibile. Chiaramente sarà complicato vederlo in campo dal primo minuto perché non ancora al meglio della condizione, ma rappresenta una valida alternativa in un momento di emergenza per la difesa giallorossa. Alla Sardegna Arena, infatti, Inzaghi sarebbe pronto a scegliere Improta come sostituto di Letizia.

Capitolo Viola. Il numero dieci è completamente guarito e per la società non è affatto sul mercato, come viene da più parti sottolineato con certezza. Il centrocampista fa parte del progetto sannita, tanto che Foggia l'ha considerato come un nuovo acquisto del Benevento nella sessione invernale di mercato. Non gioca da quasi un anno, quindi necessita di ritrovare la migliore condizione possibile in breve tempo. Una serie di convocazioni ravvicinate non gli permetterebbero di allenarsi con continuità, quindi si è deciso di temporeggiare in questo momento in cui il calendario è fitto per consentirgli di lavorare al massimo e ridurre i tempi del definitivo rientro.