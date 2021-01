Benevento, Ionita: "A Cagliari con forza e carattere" Il centrocampista giallorosso: "Vogliamo conquistare punti per muovere la classifica"

Quello di domani sarà un match particolare per Artur Ionita. Il centrocampista moldavo ha vissuto ben quattro stagioni con la maglia del Cagliari, totalizzando ben 125 presenze. In giallorosso sta trovando la giusta continuità, dato che Inzaghi l'ha sempre utilizzato dal primo minuto, senza mai fargli saltare un incontro. Una presenza costante che gli permette di crescere di partita in partita, migliorando l'affinità con il resto della squadra. Con il Milan è stato autore di una prestazione positiva che, però, non è servita per evitare la sconfitta:

"C'è tanto rammarico - ha sottolineato ai microfoni di Ottogol - perché abbiamo giocato bene senza riuscire a cambiare il risultato. Fortunatamente la stagione è lunga e già mercoledì ci aspetta un'altra partita difficile. Cercheremo di vincerla per muovere la classifica contro una diretta concorrente. La strada è ancora molto lunga e proveremo a raggiungere l'obiettivo della salvezza il prima possibile".

RUOLO - "Giocare come mezzala è ciò che mi piace di più, ma ovviamente do la disponibilità in qualsiasi ruolo. Certo, in altre zone del campo per me le difficoltà sono maggiori ma l'importante è il risultato della squadra".

EX - "In caso di gol al Cagliari non esulterò. In rossoblu ho vissuto quattro anni, ma non penso a queste cose. Sto preparando questo incontro come tutti gli altri".

GRUPPO - "Siamo un gruppo unito e affiatato. Inizialmente ci sono state delle difficoltà che abbiamo risolto attraverso il lavoro. Dobbiamo migliorare ancora, limitando gli errori visti anche recentemente con l'obiettivo di non commetterli più. Sono orgoglioso di essere qui".

CAGLIARI - "Dobbiamo dare continuità alle recenti prestazioni, imponendoci con forza e carattere. Abbiamo rispetto del Cagliari, ma pensiamo soltanto a portare punti a casa. Loro sono una buona squadra, con un centrocampo di qualità, e sicuramente li troveremo agguerriti considerato il trend negativo".