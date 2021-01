Cagliari, Di Francesco: "Con il Benevento gara spartiacque" Il tecnico rossoblu: "Per noi è una partita molto importante"

Il Cagliari è pronto a sfidare il Benevento. I sardi cercheranno il riscatto per interrompere il digiuno di vittorie che perdura ormai da ben otto partite. Il tecnico Di Francesco ha presentato in conferenza stampa l'incontro. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Non possiamo essere contenti. Questo è un gruppo che ha idee, ma manca una identità precisa. Nainggolan ci sarà, può giocare in svariati ruoli ma al momento non ha i novanta minuti nelle gambe. Purtroppo avremo diverse assenze, come quelle di Godin, Klavan, Faragò e Ounas. Rispetto al match con il Napoli non cambierà nulla sotto questo punto di vista. Il Benevento? Ho visto la partita con il Milan e devo dire che ha giocato bene, meritava un risultato diverso. E' una squadra che gioca molto in verticale e cerca di attaccarti immediatamente. Per noi sarà un incontro molto importante, una sorta di spartiacque che con una vittoria potrebbe cambiarti le prospettive. Abbiamo bisogno dei tre punti".