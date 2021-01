Benevento, rammarico Moncini: "La caviglia non è guarita" L'attaccante giallorosso: "Nulla di grave, lavoro per tornare a dare una mano alla squadra"

C'è tanto rammarico da parte di Gabriele Moncini. L'attaccante è stato costretto a fermarsi ancora una volta ai box per via di un problema alla caviglia, la stessa che l'ha tenuto fuori dal campo nella prima metà del mese scorso. Domenica ha giocato tutto il secondo tempo contro il Milan al fianco di Lapadula, ma al termine del match ha lamentato ancora dolore. Moncini è rimasto nel Sannio, determinato a tornare a disposizione quanto prima, come da lui stesso sottolineato attraverso un post pubblicato su Instagram:

"Purtroppo la caviglia non è ancora guarita... fortunatamente niente di grave... adesso si lavora per poter tornare a dare una mano alla squadra in un momento così importante!!!"