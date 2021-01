Improta tuttofare, quando la duttilità diventa preziosa Il calciatore giallorosso a Cagliari probabilmente partirà dal primo minuto come terzino

L'infortunio di Letizia ha fatto nascere una vera e propria emergenza difensiva per il Benevento. Oltre all'esterno di Scampia, infatti, a Cagliari mancherà anche Caldirola con Maggio che non è nella condizione giusta per partire dal primo minuto. Una situazione che potrebbe portare a uno stravolgimento del quartetto, con lo spostamento di Tuia sulla corsia destra e l'innesto di Foulon a sinistra, con Barba e Glik al centro. Inzaghi, però, ha una soluzione in più ed è rappresentata da Riccardo Improta. Il calciatore giallorosso ormai è diventato un tuttofare, considerato che può svariare in più zone del campo senza che le prestazioni ne vengano condizionate.

Un punto di forza che l'ha reso prezioso, presentandosi in serie A come una sorta di rivelazione. Improta, come noto, viene principalmente etichettato come un esterno offensivo. Già Bucchi ne capì la duttilità, utilizzandolo come terzino in diverse gare nella stagione 2018/2019. Nella scorsa annata Inzaghi non ci pensò due volte a spostarlo a centrocampo, impiegandolo come mezzala: ruolo che ormai ha fatto suo in giallorosso.

Già domenica contro il MIlan, dopo l'uscita di Letizia, il tecnico piacentino non ha esitato a inserirlo sulla linea dei difensori. Un ruolo che, probabilmente, gli verrà assegnato anche domani in occasione della trasferta di Cagliari. Una soluzione che permetterà al Benevento di preservare i suoi equilibri, in attesa del pieno rientro di capitan Maggio che rappresenterà una preziosa freccia per l'arco di Inzaghi da qui fino al termine della stagione.