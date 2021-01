Benevento, ci sarà un rientro con l'Atalanta Poche novità per Inzaghi. Domani seduta pomeridiana e partenza per il ritiro pregara

Il Benevento questa mattina è subito tornato al lavoro in vista del match di sabato con l'Atalanta. C'è grande entusiasmo nello spogliatoio giallorosso, questo è inevitabile considerato l'ottimo rendimento in campionato, ma anche massima concentrazione per farsi trovare pronti ai prossimi appuntamenti. Il calendario avrà un ritmo forsennato da qui fino alla fine della stagione, con la Strega che cercherà di non cullarsi sugli allori perché nel concreto - come sottolineato da Inzaghi - non è stato fatto ancora nulla. L'obiettivo è quello di raggiungere l'aritmetica certezza della salvezza, distante adesso diciannove punti anche se teoricamente.

Dopo l'effettuazione dei tamponi, la squadra è stata divisa con lavoro defaticante per coloro che hanno giocato a Cagliari. Domani ci saranno altri prelievi, con la squadra che nel pomeriggio si ritroverà prima in sala video per analizzare nel dettaglio l'Atalanta di Gasperini. Subito dopo si recherà sul manto erboso dell'Imbriani per sostenere l'ultima seduta prima di partire alla volta del ritiro di Venticano.

Perdurerà ancora l'emergenza, visto che Inzaghi dovrà fare a meno di ben cinque elementi. Rispetto alla trasferta di Cagliari, tornerà a disposizione solo Tello. Resteranno fermi ai box, invece, i vari Caldirola, Viola, Iago Falque, Letizia e Moncini. Cambierà poco, a questo punto, per quanto riguarda la formazione titolare. Il pacchetto difensivo dovrebbe restare invariato, con la conferma di Improta come terzino. A centrocampo si candida Dabo, mentre in avanti ci sarà il ballottaggio tra Caprari e Sau.