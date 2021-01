Benevento, emergenza in difesa: anche Tuia salta l'Atalanta Sono ventidue i convocati di Inzaghi per il match del Vigorito

C'è una vera e propria emergenza in difesa per il Benevento in vista del match di domani con l'Atalanta. Oltre a Letizia e Caldirola, infatti, anche Tuia salterà la sfida del Vigorito. Una defezione di cui si è avuto qualche sentore già a Cagliari, quando il centrale è uscito anzitempo dal campo a causa di un fastidioso dolore. Adesso Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, con la possibile conferma di Improta come esterno e l'inserimento di Foulon sulla corsia opposta, con lo spostamento di Barba al centro al fianco di Glik. Da escludere un inserimento di Maggio dal primo minuto, visto che il capitano è reduce da un infortunio. Out anche Tello: il colombiano, rispetto alle prime impressioni positive valutate nel corso della seduta di ieri, non figura tra i convocati. Oltre a lui sono assenti anche Viola, Moncini e Iago Falque.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Glik, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita.

ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula