Gasperini: "Ottimo Benevento, va dato grande merito a Inzaghi" Il tecnico dell'Atalanta: "Difficilmente una neopromossa parte così bene"

Conferenza stampa per Gian Piero Gaperini in vista del match di domani con il Benevento. Ecco il commento del tecnico nerazzurro:

“Quest’anno il fattore campo pesa meno per tutti, ma ci aspetta una gara difficile, da giocare bene. Il Benevento ha già vinto sei partite, difficilmente una neopromossa parte così bene: è una squadra veloce, che corre, ribalta l’azione in maniera molto pericolosa, fa gol, sfrutta bene le palle inattive e ha una bella convinzione. Inzaghi è un ragazzo che ha una passione incredibile, ha il calcio nella testa e sta facendo veramente bene. Gli va dato grande merito per quello che sta facendo il Benevento”.

Si affronteranno due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma: “Noi siamo in una bella striscia, ma è un campionato molto lungo, io dico a eliminazione, con tutte le squadre metropolitane in corsa. È un campionato talmente equilibrato che probabilmente molte squadre resteranno a lungo vicine. E noi speriamo di stare nel gruppo più a lungo possibile, poi in primavera come ogni anno partirà la volata finale”