DIRETTA / Benevento - Atalanta, cronaca testuale in tempo real Al "Vigorito" la gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A

Al "Vigorito" Benevento - Atalanta, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Atalanta 0-1 (46')

Marcatore: pt 30' Ilicic.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon (1' st Pastina); Dabo, Schiattarella, Ionita; Improta, Sau; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Hetemaj, Masella, R. Insigne, Di Serio. All.: F. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Sutalo, Djimsiti, Maehle, Ruggeri, Caldara, Depaoli, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel. All.: Gasperini.

Arbitro: Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti di linea: Villa della sezione di Rimini e Mokhtar della sezione di Lecco. Quarto uomo: Camplone della sezione di Pescara. VAR: Calvarese della sezione di Teramo. AVAR: Longo della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: De Roon e Foulon per gioco falloso; Palomino per comportamento non regolamentare. Angoli: 0-4. Recupero: pt 0'.

Secondo tempo

1' - Si riparte con un cambio nel Benevento. Scocca l'ora dell'esordio in Serie A di Christian Pastina, diciannovenne di Battipaglia. Entra al posto di Foulon, con Barba che scala al centro della difesa.

Primo tempo

45' - Si va al riposo senza recupero. Benevento - Atalanta 0-1, gol di Ilicic, migliore in campo per distacco, alla mezz'ora.

45' - Zapata si mette in proprio e calcia, bravo Montipò a respingere la conclusione, seppur centrale.

44' - Fallo di Glik in attacco su Palomino sugli sviluppi di una punizione guadagnata da Lapadula.

42' - Palo dell'Atalanta. Ilicic fenomenale, sinistro a giro dal limite dell'area di rigore, Montipò, coperto, si tuffa. La palla si schianta sul palo alla sua sinistra, poi il gioco viene fermato per una posizione di offside.

41' - Fallo di Dabo su Ilicic, punizione dal limite dell'area di rigore.

40' - Netto predominio dell'Atalanta in termini di possesso palla e occasioni da rete create. Il Benevento tiene botta, pur rischiando come inevitabile che sia.

38' - Pessina raccoglie una corta respinta della difesa sannita sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla alta sulla traversa.

34' - Lapadula manca l'aggancio, si sarebbe ritrovato a tu per tu con Gollini.

33' - Gosens rischia l'ammonizione per un entrata dura su Improta.

32' - Zapata s'incunea in area di rigore, Montipò si fionda sui suoi piedi impedendogli la battuta a rete.

30' - Atalanta in vantaggio. Ilicic entra in area, salta due uomini e prova a chiudere sul primo palo. Glik tocca il pallone mettendo fuori causa Montipò.

30' - Lapadula salta Romero, vede Gollini fuori dai pali e prova a scavalcarlo, ma il tiro è a mezza altezza e l'estremo difensore degli orobici lo blocca a terra rinculando.

29' - Sinistro a giro di Ilicic, palla deviata da Barba. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Allontana il Benevento.

27' - Ilicic per Freuler, fa buona guardia, in uscita, Montipò.

26' - Ammonito Palomino per fallo tattico su Improta.

26' - Scontro tra Pessina e Barba, resta momentaneamente a terra il difensore del Benevento.

25' - Glik chiude su Pessina facendo valere la sua stazza fisica.

24' - Dabo ci prova, tiro rintuzzato, Foulon aggancia Ilicic per impedirgli di girarsi e ripartire. Cartellino giallo.

19' - Atalanta a un passo dal vantaggio. Altra gran palla pennellata sul secondo palo da Ilicic, straripante; Zapata è tutto solo ma sbaglia. Colpo di testa sul fondo.

17' - De Roon ammonito per fallo su Lapadula, stoppata in contropiede.

15' - Chiusura di Foulon su Ilicic. Il belga rischia grosso con il ginocchio sinistro, che si pianta per un istante sul terreno. Zoppica, Foulon, ma non sembra nulla di grave.

14' - Tiro-cross di Hateboer, respinge coi piedi Montipò.

12' - Atalanta percicolosa. Gosens impegna severamente Montipò, bravo a distendersi e a neutralizzare il sinistro piazzato poco dentro l'area di rigore.

11' - Maggio colpito da un pestone di Freuler. Nessuna conseguenza, si riprende a giocare.

10' - Zapata entra in area di rigore, Manganiello lo ferma per un'evidente spallata, ai danni di Maggio, con cui se ne era liberato.

7' - Il Benevento con il 5-3-2 in fase di non possesso. Improta cursore di fascia destra e Maggio difensore centrale.

6' - Dabo si oppone con il corpo a una conclusione volante di Ilicic sugli sviluppi del corner guadagnato poco prima.

5' - Punizione battuta da Ilicic, palla di poco a lato. Ultimo tocco di Glik, che con fair play segnala all'arbitro Manganiello di aver toccato il pallone. Calcio d'angolo per la Dea.

3' - Foulon rischia l'ammonizione per una trattenuta ai danni di Ilicic, scatenato in questo avvio di gara.

2' - Atalanta vicina al vantaggio. Ilicic premia con un tocco morbido un taglio di Gosens, che a due passi da Montipò incrocia al volo, in spaccata, non trovando lo specchio della porta per questione di centimetri.

1' - Partiti.

0' - Tutto pronto per il calcio d'inizio di Benevento - Atalanta. Pioggia battente sul manto erboso dello stadio "Vigorito", che sta reggendo alle precipitazioni.

Le formazioni ufficiali

Inzaghi preferisce Sau a Caprari, che si accomoda, a sorpresa, in tribuna. Maggio presidia la fascia destra permettendo a Improta di supportare l'unica punta Lapadula proprio con Sau. Dabo gioca al posto di Hetemaj, non al top. Nell'Atalanta detro a sorpresa Palomino in difesa. Pessina funge da trequartista alle spalle di ilicic e Zapata.

Pre-partita

Tre vittorie nelle ultime quattro partite, a fronte di una sola sconfitta, contro la capolista Milan. Il Benevento non vuole fermarsi e, dopo il blitz (1-2) alla Sardegna Arena, contro il Cagliari, arriva con il rassicurante margine di 9 punti di vantaggio sul Parma, terzultimo; non di meno con il lusinghiero decimo posto in classifica, alla sfida al “Vigorito” (ore 15) contro l’Atalanta. In caso di successo la strega aggancerebbe, almeno per una sera, l'Hellas Verona, impegnato domani, alle 15, al “Bentegodi” contro il Crotone, portandosi a -4 dagli orobici, a oggi settimi. La Dea è l'ennesimo tabù da sfatare. I nerazzurri hanno vinto in occasione di entrambi i precedenti in Serie A: 1-0 nel novembre 2017 a Bergamo e 3-0 nell’aprile 2018 a Benevento. Emergenza in difesa per Inzaghi, con Tuia che è andato ad aggiungersi al lungo elenco degli indisponibili. Caprari dovrebbe essere preferito a Sau in attacco. Con Gomez in procinto di essere ceduto, Gasperini è pronto ad affidarsi al tandem Ilicic - Zapata.