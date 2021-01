Benevento, Barba: "Atalanta avversario peggiore da affrontare" Il centrale difensivo: "Tanto rammarico subire un gol in contropiede dopo il pareggio"

Ecco il commento di Federico Barba nel post gara di Benevento - Atalanta:

"Parlare di emergenza o di gare ravvicinate, tra l'altro contro una squadra che fa della fisicità la sua arma migliore, è un qualcosa di oggettiva. Non cerchiamo alibi, ma sicuramente l'Atalanta è stato l'avversario peggiore da affrontare alla terza partita in una settimana. Mi ha impressionato, penso sia complicato con chiunque scendere in campo con i nerazzurri. I gol? Potevamo arrivare in qualsiasi modo, poi li analizzeremo. C'è da dire che nel primo tempo siamo riusciti a tenere botta, poi nella ripresa l'abbiamo pareggiata. Eravamo ben messi in campo, ma subire in contropiede lascia un po' di rammarico. La forza dell'avversario resta, comunque è stata una partita difficile".

ATALANTA - "Riescono a tenere una intensità altissima nell'arco dei novanta minuti. A un certo punto della partita gli diventano più semplici anche tutte le giocate. Si muovono molto per permettere a tanti calciatori di inserirsi e seguire tutti i tagli è complicato".

ZAPATA - "Passando con la difesa a tre, essendo lui la punta centrale è normale che gravitasse dalle mie parti. E' stato un duello che si è riproposto nella seconda parte".

GIOVANI - "Sappiamo che possiamo contare su di loro. E' bello sapere di avere un calciatore in più che può fornire il proprio contributo, come già sta facendo da tempo Di Serio".

CROTONE - "Abbiamo gran voglia di rifarci. Perdere in questo modo brucia. Quella di domenica deve essere la nostra partita. Non voglio caricarla troppo perché stiamo facendo un ottimo campionato, ma dovremo andare allo Scida con la cattiveria di tirar fuori qualsiasi cosa".