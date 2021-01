Benevento, Inzaghi: "Passivo bugiardo. Contento dei giovani" "Abbiamo giocato a testa alta contro l'Atalanta. Dovevamo essere più scaltri, ma va bene così"

Nel post gara di Benevento - Atalanta il tecnico giallorosso Inzaghi ha commentato così la prestazione della sua squadra:

"Non cerchiamo scuse. Alla terza partita in sei è giorni diventa difficile rinunciare a molti calciatori, ma valutiamo ciò che c'è stato di positivo. La squadra ha dimostrato di averne, anche con due 2001 in campo. Abbiamo subito il gol del 2-1 da polli, era evitabile. Questo è l'unico rammarico. Loro hanno dei cambi incredibili e il passivo credo sia troppo pesante per quanto visto in campo. Adesso abbiamo otto giorni, la squadra ha dato tantissimo e adesso è il momento di recuperare un po' le energie".

ATALANTA - "L'Atalanta è fortissima. I ragazzi ci hanno provato. Il primo tempo è stato difficile, poi ho cercato di modificare qualcosa. Non volevo mettere Foulon e Pastina insieme per evitare di madarli allo sbaraglio. Dopo l'ammonizione del primo ho inserito Pastina e c'eravamo. Dalla panchina ho avuto la sensazione di potercela fare. Comportarsi in questo modo contro una squadra che è protagonista in Champions ci fa capire che gli aspetti positivi non mancano. I ragazzini che sono entrati devono essere un grande vanto per noi".

RECUPERI - "Ci sono dei giocatori fuori da un po' di tempo che devono trovare la migliore condizione. Iago Falque e Viola sono guariti, vediamo Caldirola. Caprari l'ho perso all'ultimo, altrimenti avrebbe giocato. Per fortuna arrivano questi otto giorni per cercare di recuperare qualche elemento".

GRUPPO - "Se non avessimo un gruppo non avremmo questi punti. A Sau ho chiesto un sacrificio, ma sono stati tutti bravi. Il nostro orgoglio più grande è quello di aver tenuto testa all'Atalanta finché abbiamo potuto. Dovevamo essere più scaltri quando tenevamo il controllo, ma questo ci farà crescere ulteriormente. Adesso pensiamo a Crotone: ce la giocheremo al massimo".

GIOVANI - "Quando facciamo giocare i ragazzi giovani dobbiamo mettere in preventivo qualche errore. Sono certo che ci daranno soddisfazioni. Abbiamo preso due gol ingenuamente, ma penso che nel momento di emergenza totale sia giusto dare fiducia anche ai prodotti del nostro vivaio. Se avessimo avuto Tuia e Letizia, probabilmente avremmo giocato in un modo diverso. A volte queste situazioni ti fanno scoprire cose interessanti, come Pastina che ha delle buone qualità. Sono contento per loro: giocano con personalità e voglia. Non ho problemi a metterli perché mi fido di loro e penso che anche per la società sia un vanto vederli in campo".

RIPOSO - "Concederemo due giorni di riposo. La squadra è sfinita, cercheremo di recuperare qualche calciatore per poi giocarci la nostra finale a Crotone":