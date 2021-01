Benevento, martedì la ripresa con mirino sul Crotone Inzaghi spera nel recupero dei calciatori infortunati per lo scontro salvezza

Il 2021 del Benevento è cominciato con un tour de force non di poco conto. I quattro giorni di relax concessi in occasione delle festività natalizie sono stati seguiti da un ritmo forsennato che, tra l'altro, condizionerà la stagione fino a maggio. Sono le conseguenze della pandemia, la quale ha portato i campionati a cominciare in ritardo rispetto al solito con gli Europei che sono alla finestra. La Strega ha giocato ben tre gare in sei giorni, portando a casa tre punti conquistati a Cagliari. Un ritmo che ha influito molto sull'emergenza che si è venuta a creare, considerato che contro l'Atalanta erano ben otto gli assenti di cui la maggior parte che interessavano il reparto arretrato. Adesso il calendario permette di tirare un po' il fiato. Il prossimo incontro è fissato a domenica pomeriggio, quando il Benevento si recherà in trasferta a Crotone. Lo staff tecnico ne ha approfittato, concedendo due giorni di meritato riposo agli stregoni.

Chiaramente si cercherà di recuperare qualche elemento in vista di un match che si prevede molto importante in chiave salvezza. Sicuramente rientrerà Tuia. Il centrale difensivo poteva essere tra i convocati della partita di ieri, ma Inzaghi ha preferito non rischiarlo in modo da preservarlo per Crotone. Stesso discorso per Caprari che sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto. Probabile che Iago Falque e Viola cominceranno ad allenarsi con il gruppo, mentre si potrà rivedere anche Caldirola che ovviamente necessita ancora di tempo prima di rientrare tra i disponibili. Verranno valutati Tello e Moncini.