Benevento, Moncini salta la trasferta di Crotone L'attaccante deve smaltire il trauma distorsivo alla caviglia

Niente da fare per Gabriele Moncini. L'attaccante giallorosso è ancora alle prese con il trauma distorsivo subito alla caviglia, il quale ha colpito la stessa articolazione dell'infortunio di Firenze. In settimana sarà sottoposto a un lavoro di scarico articolare, con la riabilitazione che occuperà i prossimi 7/10 giorni. Per la trasferta di Crotone, quindi, non sarà disponibile e le possibilità di un forfait anche con il Torino sono alte.