Benevento, Salvatori: "Vi dico la condizione di Viola" Il medico sociale giallorosso ha fatto chiarezza sul centrocampista

Stefano Salvatori ha fatto il punto sulla condizione di Nicolas Viola. Il medico sociale del Benevento ha fatto chiarezza, annunciando che il centrocampista presto tornerà a disposizione di Pippo Inzaghi:

"Su Viola - ha sottolineato ai microfoni di Ottogol - si è detto e sentito di tutto e di più. Credo sia giusto fare chiarezza. Viola sta seguendo un protocollo concordato con lo staff tecnico per far sì che possa tornare in campo pronto dal punto di vista atletico. Il calciatore è stato indisponibile per lungo tempo, considerato che ha manifestato le prime problematiche a maggio, subito dopo il lockdown. L'intervento è stato fatto ad agosto. Nel periodo post operatorio ci sono stati degli incidenti di percorso per arrivare a mantenere un tono muscolare che permettesse di non avere dolori o gonfiori. Abbiamo deciso di non forzare i tempi e le risposte sono positive. Quando ci sono state delle settimane di lavoro lunghe abbiamo deciso di farlo lavorare costantemente, evitando convocazioni. Ci siamo quasi. Se non riprenderà ad allenarsi con il gruppo questa settimana, sarà sicuramente per la prossima. Ci siamo presi un periodo in più per evitare ricadute: presto Viola sarà pienamente disponibile".