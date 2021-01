Benevento al lavoro, si rivedono Caldirola e Iago Falque Il centrale difensivo sta bruciando le tappe per un presto ritorno tra i convocati

Il Benevento ha cominciato a lavorare in vista del match di domenica con il Crotone. Ci sono i primi rientri per Pippo Inzaghi, in particolar modo quello di Caldirola che ha cominciato ad allenarsi con il gruppo. Il centrale difensivo sta bruciando le tappe dopo l'infortunio al ginocchio subito nel corso del match con la Juventus. La diagnosi prevedeva almeno due mesi di stop, ma già dopo circa quaranta giorni è in campo. E' chiaro che al momento non è arruolabile per un incontro ufficiale, ma con questo ritmo probabilmente potrà rientrare tra i disponibili verso la fine di gennaio. Alla seduta ha partecipato anche Iago Falque, pronto a tornare tra i convocati per la trasferta di Crotone.

La preparazione proseguirà nella giornata di domani. Di seguito le foto realizzate da Mario Taddeo.