Benevento, Barba: "A Crotone punti fondamentali" Il centrale difensivo giallorosso: "Mister Inzaghi ci sta dando una mentalità vincente"

Federico Barba si sta imponendo a suon di prestazioni anche in serie A. Positivo il suo rendimento che ha permesso al reparto difensivo di trovare una compattezza maggiore, come testimoniato dai numeri che sono in netta controtendenza rispetto alla prima parte di stagione. Ai microfoni di Ottogol, il calciatore giallorosso ha esordito nel parlare della sconfitta rimediata con l'Atalanta:

“E' stata una giornata complicata, il mister ha dovuto fare i conti con numerose assenze, ma in questo momento non sono affatto un alibi. I nerazzurri hanno dimostrato di essere una grande squadra e sicuramente ci abbiamo provato, mettendoli in difficoltà e riuscendo anche a pareggiare l'incontro. Per poco non passavamo in vantaggio con Improta, poi nel nostro momento migliore hanno segnato il secondo gol. Giocare tre gare in sei giorni non è mai facile, poi se alla terza partita ti trovi l'Atalanta diventa molto difficile perché fa del ritmo la propria arma migliore".

INZAGHI - “Sicuramente stiamo trovando la giusta costanza nelle prestazioni. Giochiamo sempre a viso aperto, poi è chiaro che il nostro atteggiamento varia in base all'avversario e di come decide di affrontarci. Mister Inzaghi fa la differenza: è la nostra arma in più. Ha una mentalità vincente, tra l'altro si denotava già da calciatore. E' un qualcosa che ha sempre avuto e per noi è una fortuna essere allenati da un tecnico del genere”.

CROTONE - “Per noi saranno punti fondamentali, ma non voglio caricare questa partita più del previsto. Sicuramente ce la giocheremo al massimo per la conquista di punti che per noi sarebbero di grande rilievo nel discorso relativo al nostro obiettivo”.