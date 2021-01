Benevento, Reynolds ad un passo Prestito fino a giugno e prolungamento di un altro anno in caso di permanenza in A

Ci siamo quasi. Pasquale Foggia è vicinissimo al primo colpo in questo mercato di riparazione. Era nei piani iniziali l’idea di inserire un nuovo elemento in difesa, reparto che ha sofferto in questi mesi una vera e propria emergenza. La notizia positiva è legata al rientro in squadra di Luca Caldirola che ha bruciato le tappe dopo il brutto infortunio. Letizia però sarà ancora out e servirà qualcosa in quella parte del campo. Così il diesse ha messo gli occhi su Reynolds, un under entrato a far parte della famiglia bianconera. La Juve è riuscita a battere la concorrenza del Real Madrid ed ora il Benevento potrebbe aggiudicarsi le prestazioni. Per la verità la trattativa è già ben avanzata: l’accordo riguarda il prestito fino a giugno e il prolungamento per un altro anno in caso di permanenza in A. L’arrivo dell’under non comporterebbe problemi alla lista degli over, una motivazione che ha spinto il diesse a pescare nel mondo dei giovani ma con la consapevolezza di inserire nella rosa guidata da Pippo Inzaghi un ottimo elemento.