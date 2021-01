Crotone, Djidji: "Pronti per sfidare il Benevento" Doppia seduta per i rossoblu in vista del match di domenica

Il Crotone quest'oggi ha svolto una doppia seduta d'allenamento in vista del match di domenica con il Benevento. Nell'ambiente calabrese la sfida dello Scida viene vista come una sorta di "ultima spiaggia", con il possibile esonero di Stroppa in caso di mancata vittoria. Già circolano i primi nomi per una eventuale successione, come quelli di Stramaccioni e Semplici. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Reca, così come dell'infortunato Molina che dovrà stare fuori per circa un mese a causa di una frattura rimediata al braccio.

Intanto quest'oggi il difensore Djidji ha parlato così ai microfoni del club:

“Erano tanti mesi che non giocavo una gara intera e sono contento. Ho provato a dimostrare qualcosa ma mi manca ancora il ritmo partita e solo continuando così anche in allenamento potrò far vedere di più”.

Arriva il Benevento, cosa ci vorrà per ottenere punti importanti? “Noi abbiamo qualità, siamo una bella squadra e dobbiamo continuare a lavorare così per fare una buona gara col Benevento. Dobbiamo essere più attenti e concentrati nella fase difensiva”