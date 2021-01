Crotone - Benevento, designato l'arbitro Ha già diretto in due occasioni la compagine giallorossa in questa stagione

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere lo scontro salvezza di domenica in programma allo Scida tra Crotone e Benevento. Il fischietto lombardo ha già arbitrato i giallorossi in questa stagione, in occasione del match casalingo con il Bologna e della trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Ecco tutti i precedenti:

29 settembre 2019, Benevento - Virtus Entella 1-1 (serie B)

24 luglio 2020, Frosinone - Benevento 2-3 (serie B)

4 ottobre 2020, Benevento - Bologna 1-0 (serie A)

11 dicembre 2020, Sassuolo - Benevento 1-0 (serie A)

Lo score è di due successi, un pareggio e una sconfitta.

Sozza è un neofita della serie A, avendo diretto solo quattro incontri. La particolarità è che, come visto, ha quasi sempre trovato la Strega nel massimo campionato italiano (con la sfida dello Scida saranno tre su cinque). Il bilancio vede sempre vincente la compagine di casa. Ha assegnato un rigore (quello del Mapei Stadium realizzato da Berardi) e tirato fuori in una occasione il cartellino rosso.

Allo Scida sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes di Bergamo e Robilotta di Sala Consilina. Quarto uomo Dionisi di L'Aquila. Al Var Nasca di Bari e De Meo di Foggia.