Pippo Inzaghi e la mentalità vincente Il tecnico si racconta sulle pagine del Corsport e parla del feeling con Vigorito e Foggia

La mentalità vincente è il suo mantra, la cultura del lavoro che travalica il talento. Pippo Inzaghi in un'intervista a tutto tondo sul Corriere dello Sport di oggi (a firma di Ettore Intorcia), in cui racconta ancora una volta il suo primo approdo al Sud grazie all'amicizia con Pasquale Foggia. “Mi voleva anche in passato, poi quando ho conosciuto il presidente Vigorito è scoccata la scintilla”. Non c'è successo senza sacrificio:“Il lavoro è essenziale – dice – ho visto tanti colleghi talentuosi perdersi. Senza talento fai fatica, ma il talento va anche allenato”.

La crescita esponenziale di giocatori che hanno finora perso tanto tempo nelle categorie inferiori: “Peccato per Letizia, si è infortunato proprio quando si cominciava addirittura a parlare di Nazionale. Ma è già bello che tanti si siano accorti di lui e noi lo aspettiamo presto”.

La squadra in fondo non lo ha mai tradito. A parte quella sera con lo Spezia: “Sì, è proprio così, abbiamo sempre giocato alla grande. Anche sabato contro l'Atalanta abbiamo retto facendo esordire un altro ragazzo del 2001, Pastina, proprio come Di Serio. E c'era anche Foulon dentro che è un '99”.

Dopo l'impatto iniziale, il Benevento ha cambiato atteggiamento e sono arrivati risultati e punti: “Prendere 4-5 gol e sentire dire che il Benevento gioca il calcio più bello del mondo non mi interessa. Mi piace che si parli di una squadra moderna che sa gestire al meglio le due fasi, quella difensiva e quella offensiva a seconda dei momenti della partita”.

Pronti a rientrare Iago Falque e Viola... “Saranno i nostri primi acquisti di gennaio, sono in gruppo, i problemi sembrano risolti”.

Il sindaco Mastella gli ha promesso la cittadinanza benevetana in caso di salvezza: “Vivo la città e sento l'affetto dei beneventani. Mi dispiace solo che loro non siano sugli spalti. Senza tifosi il calcio non ha senso, li aspettiamo presto”.