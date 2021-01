Benevento, i convocati: rientrano Caldirola e Viola Tre assenze per Inzaghi in vista del match di Crotone

Sono ventiquattro i calciatori che partiranno alla volta di Crotone, dove domani il Benevento scenderà in campo per la disputa della diciottesima giornata di campionato. Rientrano in lista Caldirola e Viola, come già annunciato da Inzaghi in conferenza stampa, così come Iago Falque. I tre, però, probabilmente partiranno dalla panchina perché non ancora in condizione di scendere in campo dal primo minuto. Assenti gli infortunati Letizia e Moncini, oltre a Schiattarella che è risultato positivo al Covid.

Ecco la lista:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Improta, Ionita.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula