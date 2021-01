Benevento, preso il difensore tunisino Talbi L'operazione sarà concretizzata nella prossima stagione, visto che il ragazzo è in scadenza

Il Benevento programma già il futuro e firma un accordo per un difensore che arriverà la prossima stagione. Si tratta del difensore tunisino , classe 98, Montassar Talbi, che gioca in Turchia col Rizespor. Un colpo di mercato a parametro zero per il Benevento, visto che Talbi è in scadenza di contratto con la società turca. Da parte della società sannita c'era la volontà di fare subito l'operazione, ma il Rizespor ritiene Talbi troppo importante per la sua stagione. Dunque nel Sannio rriverà nella prossima stagione.