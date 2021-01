Un brutto Benevento cade allo Scida: poker del Crotone I giallorossi rivedono i fantasmi del match con lo Spezia contro la truppa di Stroppa

Il Benevento rivede i fantasmi del match con lo Spezia. Arriva un'altra sconfitta pesante contro una neopromossa, proprio come accaduto al Vigorito contro la compagine di Italiano. La sfida dello Scida è cominciata male per via dell'autogol di Glik. La Strega non si è persa d'animo, cercando di reagire al meglio ma al 29' i rossoblu hanno raddoppiato con Simy. Nei minuti di recupero Cordaz si è opposto alla grande su Hetemaj, poi nella ripresa i padroni di casa hanno preso il largo con Simy e Vulic. Al 37' Iago Falque ha accorciato le distanze, ma è valso solo per il tabellino. Termina 4-1. Nella prossima giornata ci sarà il Torino

Crotone - Benevento 4-1

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli (35'st Luperto), Messias, Zanellato (38'st Rojas), Vulic (35'st Petriccione), Pereira (35'st Mazzotta); Simy, Riviere (25'st Eduardo). A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Crociata, Rojas, Siligardi, Ranieri, Mignogna. All.: Stroppa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta (30'st Iago Falque), Tuia (30'st Caldirola), Glik, Barba; Dabo, Ionita (21'st Tello), Hetemaj; Insigne (40'pt Caprari), Sau (21'st Di Serio); Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Viola, Maggio, Foulon, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Bresmes e Robilotta. Quarto ufficiale: Dionisi. Var e Avar: Nasca e De Meo

Marcatore: 5'pt Glik aut. (C), 29'pt e 9'st Simy (C), 20'st Vulic (C), 37'st Iago Falque (B)

Secondo tempo

90' Tre minuti di recupero

84' Esce Zanellato per Rojas

84' Ammonito Dabo

82' Il Benevento accorcia le distanze con un gol di Iago Falque che punisce Cordaz dal limite

80' Triplo cambio Crotone: escono Vulic, Pereira e Rispoli per Petriccione, Mazzotta e Luperto

75' Entrano Iago Falque e Caldirola al posto di Improta e Tuia

71' Giallo per Barba

70' Per il Crotone entra Eduardo al posto di Riviere

66' Cambio Benevento: entrano Di Serio al posto di Sau. Intanto viene espulso il sardo dopo il cambio per proteste

65' Arriva anche il poker del Crotone: è Vulic a gonfiare la rete con un tiro a giro da posizione defilata dopo aver saltato Hetemaj

62' Ammonito Inzaghi dalla panchina per eccessive proteste

57' Comincia a innervosirsi la partita: non mancano i colpi proibiti da entrambe le parti

54' Tris Crotone: Sau perde palla, Riviere si fionda in contropiede e serve Simy che realizza il 3-0

47' Il Benevento fa girare palla, ma non riesce a verticalizzare

45' Riprende la partita

Primo tempo

48' Fine primo tempo

46' Cordaz! Cross di Sau per Hetemaj che va in mezza rovesciata, ma trova la pronta opposizione di Cordaz che compie un grande intervento sul bellissimo tiro del centrocampista

45' Tre minuti di recupero

44' Ammonito Ionita per fallo su Pereira

40' Insigne si fa male in un contrasto: è costretto a uscire. Al suo posto entra Caprari

38' Lapadula conquista splendidamente palla su Golemic, serve Insigne che si fa ipnotizzare da Cordar. Sulla ribattuta Lapadula spedisce sul fondo

34' Sinistro di Messias che si spegne di poco sul fondo

31' Cross di Dabo per Lapadula, il colpo di testa è debole e Cordaz lo para facilmente

29' Raddoppio Crotone: ripartenza dei rossoblu lanciata da Messias con Riviere che serve Vulic, viene contrastato da Glik, ma riesce a servire Simy che insacca alle spalle di Montipò

25' Continua la spinta del Benevento: i giallorossi hanno battuto già otto calci d'angolo

22' Cross al bacio di Hetemaj per Insigne che anticipa Pereira, ma non trova il tap in vincente da buona posizione: palla in angolo dopo una deviazione

17' Il Benevento non si è perso d'animo, la reazione c'è ma non è facile trovare spazi nella fitta retroguardia crotonese

12' Sul successivo corner ci va Glik di testa: Cordaz para

11' Bel lancio di Dabo per Lapadula: l'attaccante vede Sau e lo serve, il sardo va alla conclusione che viene deviata in calcio d'angolo

8' Calcio d'angolo di Sau, Tuia va sulla palla ma viene contrastato ai limiti da Magallan: i giallorossi protestano, ma l'arbitro non assegna la massima punizione

5' Crotone in vantaggio: cross di Pereira che viene deviato da Glik nella propria porta. Sfortunata autorete per il centrale difensivo polacco

3' Il Crotone cerca di imporsi con intensità. Il Benevento chiude gli spazi e prova ad allargare il gioco

15:00 Comincia la partita

14:58 Entrano le squadre in campo

Pre partita

Importante scontro salvezza in programma allo Scida tra Crotone e Benevento per la diciottesima giornata del campionato di serie A. Una gara che rappresenta una rivalità storica tra due realtà che si sono affrontate spesso in passato, in particolar modo nel corso di agguerriti play off promozione. Stroppa conferma il 3-5-2 con una sorpresa in avanti: arretra a centrocampo Messias per sopperire all'assenza di Molina, mentre la coppia offensiva è composta da Simy e Riviere. Tra i giallorosso Inzaghi ritrova Tuia al centro della difesa, mentre lascia Foulon e Maggio in panchina per affidare la fascia destra a Improta. Barba, invece, torna a sinistra. A centrocampo rispolvera Dabo, mentre è Ionita a sostituire Schiattarella sulla mediana. Ancora una maglia da titolare per Sau che farà coppia con Insigne sulla trequarti a supporto di Lapadula.