Caldirola: "Dispiace per i tifosi, ma devono stare tranquilli" Il centrale difensivo: "Le occasioni non sono mancate, purtroppo è andata male"

La brutta sconfitta rimediata a Crotone ha portato anche degli aspetti positivi, come quello del rientro di Caldirola che ha giocato gli ultimi quindici minuti. Il centrale difensivo giallorosso ha commentato così il risultato dello Scida:

"Sono contento di essere rientrato, così come di aver rivisto in campo Iago Falque. La voglia di rientrare era davvero tanta. Questo quarto d'ora mi ha aiutato a riprendere confidenza con il campo".

PARTITA - "Si è indirizzata male dopo l'autogol ed è stata difficile. Le occasioni non sono mancate, ma in serie A non puoi permetterti di sbagliare tanti gol perché vieni punito. Poi ne abbiamo presi altri due e in quel momento la gara si è incanalata in favore degli avversari".

SPEZIA - "Contro lo Spezia non siamo proprio scesi in campo, mentre oggi siamo entrati anche bene. Le azioni ci sono state, poi è chiaro che bisogna essere più cinici e anche più attenti".

ASPETTATIVE - "Sappiamo che per i tifosi è una partita importantissima quella con il Crotone, infatti ci tenevamo a fare bene. Purtroppo non è andata così, ma i tifosi devono essere orgogliosi di ciò che stiamo facendo e devono stare tranquilli. Il risultato credo sia un po' bugiardo, ma cercheremo di riscattarci già venerdì contro il Torino".

CONDIZIONE - "Questi quindici minuti mi hanno aiutato a prendere confidenza con il campo. Sto bene e voglio dare il mio contributo per aiutare il Benevento a raggiungere la salvezza".

INFORTUNI - "Tutte le squadre hanno avuto problemi. Abbiamo perso tanti calciatori, ma possiamo cavarcela anche nelle difficoltà come già dimostrato".

RIPRESA - "Venerdì incontreremo una squadra in difficoltà. Andremo per la nostra strada, prevedo un'altra battaglia come tutte le settimane".