Torino, esonerato Giampaolo: pronto Nicola Al Vigorito ci sarà l'esordio del nuovo tecnico granata

Il disastroso inizio di campionato del Torino è costato l'esonero a Marco Giampaolo. I granata sono al terzultimo posto in classifica a pari punti con il Parma e con una lunghezza di vantaggio sul Crotone. La decisione della società era nell'aria. Quest'oggi l'allenamento è stato diretto dal tecnico della Primavera Mazzotta, con Davide Nicola che osservava tutto dalla tribuna del Filadelfia. Il tecnico piemontese, infatti, sarà il prossimo allenatore del Toro e probabilmente domani sarà già lui a guidare la squadra per la seconda seduta settimanale in vista del match di venerdì con il Benevento. Prima dell'annuncio ufficiale, il nuovo tecnico granata sarà chiamato a risolvere il proprio contratto ancora in essere con il Genoa. Questione di formalità.