Il Benevento ritrova Nicola: bilancio in parità Il tecnico piemontese esordirà al Vigorito alla guida del Torino

Tornano a incrociarsi le strade del Benevento e di Davide Nicola, nuovo allenatore del Torino. Il tecnico piemontese farà il suo esordio sulla panchina granata proprio al Ciro Vigorito contro la Strega guidata da Pippo Inzaghi. Sarà la prima volta in assoluto che i due tecnici si sfideranno in carriera, mentre non si può dire lo stesso con la compagine giallorossa. Il bilancio è in perfetta parità, con due successi per parte.

Tutto cominciò nella stagione 2011/2012, con Nicola che all'epoca era alla guida del Lumezzane. Il doppio confronto lo vinse il Benevento con tris nel match di andata firmato da una doppietta di Cia e Anaclerio. Al ritorno ci fu il bis al Saleri grazie a un'autorete di Sevieri e il gol di Altinier.

Nell'agosto del 2012 i giallorossi ritrovarono Nicola in Coppa Italia, nel frattempo passato al Livorno. Nel match del Picchi si imposero i toscani per 2-1. Il tecnico si ripetè contro la Strega in serie A, nel campionato 2017/2018, con i tre punti conquistati allo Scida quando sedeva sulla panchina del Crotone. Il risultato finale fu di 2-0.