Benevento, Caldirola: "Con il Torino vogliamo i tre punti" Il centrale difensivo: "A Crotone risultato bugiardo. Dobbiamo migliorare nel leggere la partita"

La sfida con il Crotone è stata negativa dal punto di vista del risultato, ma ha permesso a Inzaghi di trarre delle indicazioni positive da parte di Caldirola e Iago Falque che hanno giocato gli ultimi quindici minuti. I due sono tornati a disposizione dopo essere stati fuori a causa di problemi fisici. Il centrale difensivo questa sera è stato ospite esclusivo di Ottogol e ha esordito nel parlare di quanto accaduto allo Scida:

“Purtroppo la partita è cominciata male con l'autogol di Glik. Le occasioni ci sono state e anche molte. Penso che il 4-1 sia eccessivo per quanto visto sul terreno di gioco. Loro hanno fatto quattro gol tirando tre volte in porta. Sono certo che se la rigiocassimo finirebbe in modo diverso. Dobbiamo andare avanti con fiducia. Siamo riusciti a conquistare 21 punti in 18 giornate, credo che alla vigilia del campionato ci avremmo messo tutti la firma. La strada è ancora lunga, bisogna proseguire nel migliore modi”.

MIGLIORAMENTI - “Il Benevento è una squadra equilibrata e lo stiamo dimostrato. Quando vai in svantaggio non serve avere foga, soprattutto se giochi contro una squadra che ha i tuoi stessi obiettivi perché c'è modo di riequilibrare il risultato. Dobbiamo migliorare nel saper leggere la partita”.

INZAGHI - “Stamattina era sereno, ma conoscendolo so che dentro di sé era arrabbiato. Per capire il suo stato d'animo basta dire che stamattina ci ha accolti con un “spero che non abbiate dormito stanotte”.

TORINO - “Dobbiamo giocare per i tre punti, a noi cambia poco sapere ciò che sta succedendo a Torino. Continuiamo per la nostra strada seguendo i nostri obiettivi. Sicuramente affronteremo una squadra motivata dopo l'esonero di Giampaolo. Starà a noi fare una grande partita: possiamo farcela e ci proveremo”.

TRASFERTE - “Fuori casa abbiamo conquistato delle vittorie pesanti. Il cammino è stato ottimo fino a questo momento. Ora c'è tutto un girone di ritorno da giocare, sicuramente sarà dura ma venerdì dobbiamo portare a casa i tre punti perché sono fondamentali”.

CONDIZIONE - “Ci vorrà del tempo per tornare in piena forma dopo un mese di stop. L'importante è che il ginocchio non dia problemi”.