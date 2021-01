Benevento, Sau salterà i match con Torino e Inter Tre giallorossi entrano in diffida

Due giornate di squalifica per Marco Sau. L'attaccante sardo salterà i match in programma contro Torino e Inter in seguito all'espulsione rimediata dopo essere stato sostituito da Inzaghi nel corso della gara dello Scida. Dopo aver formalizzato il cambio, il calciatore - scrive il Giudice Sportivo - ha rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema. Entrano in diffida Dabo, Ionita e Barba che si aggiungono a Foulon e Improta: alla prossima ammonizione scatterà la squalifica.