Glik ritrova il Torino: "Grande emozione, ma voglio i 3 punti" Il centrale difensivo: "Sarà strano giocare contro i granata"

Kamil Glik ritrova il Torino. Il centrale difensivo giallorosso ha vestito la maglia granata per cinque stagioni, a partire dalla serie B. Poi il trasferimento al Monaco e l'arrivo a Benevento per il tanto atteso ritorno in Italia. Intervistato dal "Corriere di Torino", il polacco si è espresso così in vista del match di venerdì:

“Sarà strano giocare contro il Torino. Sono parecchio emozionato, in questi giorni mi stanno passando nella mente tanti ricordi. Noi veniamo da una sconfitta contro il Crotone e abbiamo avuto anche molta sfortuna: hanno fatto tre tiri e tre gol più la mia autorete. E’ stato solo un incidente di percorso. Vincendo venerdì chiuderemmo a 24 punti il girone d’andata, tanta roba per una neopromossa. Ma incontreremo un Toro che, lo sappiamo, vorrà vincere a tutti i costi dopo il cambio di allenatore. Devo dire che a Benevento ho scoperto una realtà serie dove si lavora tanto e bene e c’è un allenatore che lavora con passione. La squadra che ha stravinto il campionato di B è stata rinforzata con qualche elemento di esperienza e il mix sta dando i suoi frutti”.

All'ultima giornata di campionato ci sarà Torino - Benevento: “Spero siano salve entrambe in quel momento. E spero di giocare con la Maratona piena”.