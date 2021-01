Pari tra Udinese e Atalanta: Benevento a +4 sui bianconeri Al gol lampo di Pereyra ha risposto Muriel

Si è giocato questo pomeriggio il recupero della decima giornata di campionato tra Udinese e Atalanta, rinviato per maltempo. Le due squadre hanno pareggiato sul manto erboso della Dacia Arena per 1-1. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa dopo un solo minuto di gioco con Pereyra. La risposta dei bergamaschi è arrivata sul finire del primo tempo grazie a una marcatura di Muriel. Un risultato positivo per il Benevento di Pippo Inzaghi, il quale detiene un vantaggio di quattro punti sui bianconeri. La distanza dalla zona retrocessione, invece, è di otto lunghezze.