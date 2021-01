Benevento, con il Torino uomini contati in attacco Resta in dubbio Insigne dopo la contusione alla caviglia subita a Crotone

Pippo Inzaghi avrà gli uomini contati in avanti per il match di venerdì in programma al Vigorito contro il Torino. Il tecnico non potrà fare affidamento su Sau, appiedato dal Giudice Sportivo per due giornate dopo il rosso rimediato a Crotone, mentre darà forfait anche Moncini per via del problema alla caviglia che lo attanaglia già da qualche settimana. In forte dubbio c'è Roberto Insigne che è uscito malconcio dalla trasferta calabrese. Il folletto partenopeo ha rimediato una contusione alla caviglia: lo staff medico sta effettuando tutte le valutazioni del caso quotidianamente, ma al momento appare molto complicata la sua presenza in campo dal primo minuto anche perché il tempo stringe e il fischio d'inizio si avvicina. A questo punto Inzaghi (che domani presenterà l'incontro in conferenza stampa a partire dalle 18) dovrà fare di necessità virtù, con diversi dubbi da sciogliere che riguardano anche il pacchetto arretrato. Maggio non sarà della partita, di conseguenza si giocheranno il posto di esterno destro uno tra Foulon e Improta, considerata anche l'assenza di Letizia. Se prevarrà il belga, probabilmente Improta si posizionerà sulla linea della trequarti al fianco di Caprari a supporto di Lapadula. A centrocampo mancherà solo Schiattarella, ancora alle prese con il Covid.