Benevento, per l'attacco torna Llorente Il diesse Foggia si guarda attorno: diversi i giocatori finiti nel suo radar

Il Benevento è sempre vigile sul mercato. Oltre alla difesa si punta a potenziare l'attacco. Pare che oramai il diesse Foggia dovrà rinunciare a Pinamonti, l'Inter ha fatto sapere di non volerlo cedere. Restano però in piedi altre piste come quella di Lasagna, al primo posto nella lista delle preferenze che Inzaghi ha consegnato alla società. Ma spuntano anche vecchi profili. La strega non chiude la porta alle ipotesi di Inglese, Pavoletti e Llorente. Quest'ultimo sta provando a ritrovare la giusta condizione. Gattuso lo sta utilizzando nei minuti finali sia in coppa che in campionato.

L'attaccante piaceva alla strega già in estate ma poi ci fu la decisione di indietreggiare. Non va esclusa nemmeno la pista che porta a Pavoletti. Il Cagliari però non ha ancora le idee chiare. La classifica si fa pesante e la società sarda dovrà ancora decidere su chi puntare per questo girone di ritorno. Sicuramente Foggia è alla finestra, il diesse dovrà pazientare ancora un po' in attesa di capire la mossa successiva. È evidente che con l'arrivo di una nuova punta, Moncini andrà via. Su di lui ci sono diversi club di B come la Salernitana, l'Empoli e la Cremonese. Il toscano sarà ceduto con la formula del prestito facendo ancora parte dei piani giallorossi per il futuro indipendentemente da questa esperienza negativa in A per via degli infortuni.