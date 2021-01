Benevento - Torino, tre precedenti: Falque sempre a segno in A Il primo confronto risale a trentanove anni fa in Coppa Italia

È datato nel settembre del 1982 il primo confronto assoluto tra Benevento e Torino. Sul manto erboso del Vigorito si sfidarono le due formazioni per la quarta giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Un incontro che suscitò grande entusiasmo nel Sannio per l'arrivo di una delle compagini più blasonate dell'intero panorama calcistico italiano. Per una società come quella giallorossa, partecipante al campionato di serie C1, una partita del genere rappresentò un vero e proprio evento.

La gara fu molto combattuta, con la Strega che passò in vantaggio nel primo tempo con Carboni. I granata allenati da Bersellini riuscirono a ribaltare la situazione nella ripresa con Galbiati e Dessena. Benevento e Torino dovettero aspettare trentacinque anni per affrontarsi ancora una volta, ma in campionato. Il 10 settembre del 2017, alla terza giornata di serie A, i granata fecero visita alla Strega guidata da Marco Baroni. Il match fu caratterizzato da un violento nubifragio che caratterizzò la prima parte di partita, la quale si rivelò equilibrata e incerta fino all'ultimo. A deciderla fu, ironia della sorte, proprio Iago Falque in pieno recupero, condannando il Benevento alla terza sconfitta stagionale.

Nel match di ritorno, giocato all'Olimpico di Torino, ci fu un'altra vittoria dei piemontesi con un netto tris firmato da Iago Falque, Niang e Obi. I precedenti sono pochi, ma si può ben dire che fino a questo momento il Toro rappresenta una bestia nera per la Strega. Un andamento negativo che la truppa di Inzaghi cercherà di invertire, soprattutto per conquistare una vittoria molto importante in chiave salvezza che potrebbe permetterle di chiudere nel migliore dei modi un girone d'andata che fino a questo momento si è rivelato più che soddisfacente.