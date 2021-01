Inzaghi: "Vogliamo chiudere l'andata nel modo giusto" Il tecnico giallorosso: "Il cambio in panchina avvantaggia il Torino, ma noi siamo prontI"

Conferenza stampa di Pippo Inzaghi in vista del match di domani con il Torino. Il tecnico giallorosso ha esordito nel parlare della condizione di Insigne:

"Iago Falque non può giocare dal primo minuto, non è ancora in condizione quindi potrà darci una mano in corso d'opera come fatto a Crotone. Insigne sta molto meglio, deciderò domattina se utilizzarlo o meno perché ha perso gli ultimi allenamenti. In quella posizione possiamo mettere sia Tello che Improta, quindi probabilmente giocheremo con un elemento di caratteristiche diverse ma che può fare quel ruolo senza snaturarci".

CENTROCAMPO - "Dobbiamo cercare di recuperare al meglio. A Crotone abbiamo perso ma costruendo tanto, siamo stati sfortunati negli episodi. Potevamo essere più scaltri, ma la squadra c'è e se ha questo atteggiamento non mi preoccupo affatto. C'è Viola che è in crescita e potrà darci sicuramente una grande mano".

CALDIROLA - "Dobbiamo ringraziarlo perché ha recuperato con grande anticipo. Al momento non è ancora pronto, per metterlo dentro lo voglio nella condizione migliore possibile. Ha avvertito qualche dolorino ed è normale. Il fatto di averlo eventualmente nel secondo tempo è già molto importante. Ha lavorato tanto per essere disponibile. Per il resto non dobbiamo snaturarci. Affrontiamo una squadra molto impegnativa che non può essere considerata una nostra concorrente perché ha calciatori di Europa League, oltre che l'attaccante della nazionale. La sconfitta di Crotone ci brucia ancora, quindi sono certo che la squadra farà di tutto per riscattarsi".

COVID - "Toccando ferro siamo stati anche fortunati fino a questo momento. Purtroppo abbiamo perso Schiattarella nel momento migliore della sua carriera, così come Letizia. Mi dispiace tantissimo per questi calciatori che si stanno imponendo benissimo in serie A. Schiattarella rientrerà la prossima settimana, mentre per Letizia i tempi sono lunghi a causa dell'infortunio. La nostra rosa è competitiva, le assenze dei calciatori non si sono mai sentite e dobbiamo ripartire da questo".

MERCATO - "Abbiamo le idee molto chiare. La società non si farà trovare impreparata e sono molto fiducioso, ma adesso pensiamo alla partita di domani che dobbiamo giocare al meglio".

TORINO - "Il cambio in panchina sarà sicuramente un vantaggio per loro. I calciatori cercheranno di dimostrare qualcosa in più. Giampaolo è uno dei migliori allenatori del campionato italiano e mi dispiace per lui. Faccio gli auguri a Nicola. Noi vogliamo tornare a fare punti, cercando di chiudere il girone d'andata nel modo giusto".

EQUILIBRIO - "Dobbiamo tornare a fare punti con la serenità di sempre. Mi sembra che qui si passi da un eccesso all'altro in base ai risultati. Serve un equilibrio maggiore perché la salvezza sarebbe una impresa, come fatta lo scorso anno. Dobbiamo rimboccarci le maniche sapendo che ogni partita sarà una battaglia. Sono certo che tutti devono capire che bisognerà lottare fino all'ultima giornata per ottenere un traguardo incredibile".