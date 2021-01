Benevento, quattro assenti contro il Torino Inzaghi ne convoca 24 per il match che chiuderà il girone d'andata

Sono ventiquattro i convocati di Inzaghi per il match di domani sera in programma al Vigorito contro il Torino. Out Schiattarella, ancora alle prese con il Covid, oltre agli infortunati Letizia e Moncini e allo squalificato Sau. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Caldirola, Glik, Tuia, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Caprari, Lapadula