Benevento, sfuma Reynolds: andrà alla Roma Il club capitolino ha superato la concorrenza della Juve. Per l’attacco Lasagna è vicino al Verona

Sfuma il trasferimento di Bryan Reynolds al Benevento. Il calciatore sarebbe arrivato nel Sannio in sinergia con la Juventus, con l’accordo che prevedeva la sua permanenza fino a giugno o addirittura anche nella prossima stagione in caso di salvezza in serie A. I bianconeri volevano svezzarlo per bene, facendogli conoscere al meglio il campionato italiano per poi accoglierlo alla Continassa. Nelle ultime ore, però, la Roma ha alzato il pressing, trovando l’accordo economico con il Dallas (un milione in più rispetto alla Juve) e con il calciatore che gradirebbe la destinazione capitolina perché certo di giocare subito in una squadra di fascia alta. Restano a bocca asciutta la Juventus e il Benevento, con i giallorossi che si erano inseriti bene per poter contare sul talento del giovane texano. Non è escluso che questa disponibilità potrà creare ulteriori discorsi in futuro tra i due club.

Per l’attacco è ormai sfumata la pista Pinamonti, visto che l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo dopo il veto posto da Antonio Conte. Si complica anche il discorso Lasagna, con l’attuale attaccante dell’Udinese che è in procinto di firmare con l’Hellas Verona.