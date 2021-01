Il Benevento gioca nel miglior campionato del mondo A premiare la serie A è stato l'IFFHS in base ai numeri del 2020

La serie A è il miglior campionato del mondo. A sottolinearlo è l'IFFHS, organismo riconosciuto dalla Fifa che si occupa dello studio di statistiche e record. Prendendo in esame i numeri fatti registrare nel corso del 2020, il massimo campionato italiano è riuscito a tornare in vetta a questa speciale classifica a distanza di quattordici anni dall'ultima volta. Decisiva la presenza di autentiche corazzate come Juventus, Inter e Milan che fanno parte della top ten delle squadre a livello mondiale.

Un primato che avvalora anche la partecipazione del Benevento alla serie A, affrontata fino a questo momento in linea con l'obiettivo stagionale della salvezza. Un traguardo che sarebbe straordinario per tutta la realtà sannita.