Serie A, Benevento - Torino 1-0 / LIVE Al Vigorito si chiude il girone di andata

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Caprari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Basit, Maggio, Dabo, Insigne, Di Serio, Masella, Falque, Pastina. All.: Inzaghi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (1'st Buongiorno), Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic Savic, Bremer, Segre, Baselli, Gojak, Edera, Verdi, Bonazzoli, Murru. All.: Nicola

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto uomo: Dionisi di L'Aquila. VAR e AVAR: Di Paolo di Avezzano e Di Iorio di Vco

Marcatore: 32'pt Viola su rig.

SECONDO TEMPO

46' Le squadre rientrano in campo. Nicola effettua il primo cambio: entra Buongiorno al posto di Izzo

PRIMO TEMPO

49' Termina il primo tempo

47' Ammonito Zaza per fallo su Hetemah

45' Quattro minuti di recupero

42' Le squadre non si risparmiano: il gioco è interrotto spesso da falli

39' Altro grande passaggio che taglia il campo di Viola per Caprari: l'ex Sampdoria non riesce ad arrivare prima sulla palla e viene anticipato da Sirigu

37' Linetty atterra Tello: ammonito

32' Dal dischetto Viola insacca per il vantaggio giallorosso!

30' RIGORE PER IL BENEVENTO! Illuminante passaggio di Viola per Lapadula che prova a saltare Sirigu con un pallonetto, ma viene atterrato. Giacomelli indica il dischetto

27' Il Benevento rischia il pasticcio. Montipò serve male Barba che prova il retropassaggio, ma permette a Zaza di conquistare palla e di andare alla conclusione: l'estremo difensore giallorosso devia in angolo

25’ Cross dalla destra di Singo per Zaza che ci prova in girata, ma cicca la palla: Montipò blocca

21' Partita aperta. Il Torino prova a sfruttare le corsie esterne. Il Benevento ha difficoltà nell'affondare con Caprari e Lapadula

14' Nell'azione del gol annullato di Glik, Izzo ha subito un colpo alla testa: riprende il gioco con una vistosa fasciatura

12' Gol annullato. Il Var evidenzia un tocco di mano di Glik che porta Giacomelli a non assegnare la marcatura

11' Il gioco è fermo. Giacomelli va al Var per valutare la regolarità del gol

9' BENEVENTO IN VANTAGGIO! Calcio d'angolo di Caprari, c'è un batti e ribatti in area con Glik che trova la zampata vincente per il gol giallorosso. Il polacco realizza il classico gol dell'ex

4' Le squadre giocano a specchio. Il Benevento imposta con la linea difensiva composta da Tuia, Glik e Barba. In fase di non possesso uno dei due quinti (Tello o Improta) arretra per dare man forte al terzetto

20:48 Comincia Benevento - Torino!

20:43 Entrano le squadre in campo

LE SCELTE - C'è una sorpresa tra le fila del Benevento: ci sarà l'esordio in campionato per Nicolas Viola che scenderà in campo dal primo minuto. Il numero dieci indosserà anche la fascia da capitano. Per il resto scelte confermate per Inzaghi, con Hetemaj e Ionita che completeranno il centrocampo. In avanti c'è Tello sulla trequarti insieme a Caprari a supporto di Lapadula. In difesa, invece, riproposto il quartetto visto a Crotone con gli esterni Barba e Improta, insieme ai centrali Glik e Tuia.

PRE PARTITA - Al Vigorito si chiude il girone d'andata di Benevento e Torino che si affronteranno per l'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. La Strega cercherà di riscattare la sconfitta rimediata allo Scida con il Crotone, ma per Inzaghi non mancheranno delle assenze pesanti come quella di Schiattarella (ancora alle prese con il Covid), dello squalificato Sau e degli infortunati Moncini e Letizia. In attesa di conoscere le formazioni in campo, al momento sono in forse Insigne e Foulon, mentre probabilmente partiranno dalla panchina i vari Caldirola, Viola e Iago Falque che non sono ancora al meglio della condizione dopo aver smaltito i malanni fisici. Non è escluso che possano fornire il proprio contributo in corso d'opera, proprio come accaduto a Crotone per lo spagnolo e per il centrale difensivo. Per il Torino sarà l'esordio in panchina di Davide Nicola. Il rendimento piuttosto negativo fatto registrare dai granata, i quali hanno accumulato soltanto tredici punti in diciotto partite, ha portato il presidente Cairo a esonerare Giampaolo, affidando la guida della squadra all'ex Genoa. Per il nuovo tecnico sono tutti disponibili, a eccezione di Vojvoda e Nkoulou.