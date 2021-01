Benevento - Torino, esordio per Viola: sarà il capitano Il centrocampista partirà dal primo minuto

A sorpresa Pippo Inzaghi ha consegnato la maglia da titolare a Nicolas Viola. Termina un calvario durato quasi un anno per il numero dieci giallorosso che ha disputato l'ultima partita ufficiale di campionato prima del lockdown di marzo. Questa sera tornerà in campo e sarà l'esordio stagionale in campionato, anche se bisogna contare anche i quarantacinque minuti disputati contro l'Empoli in Coppa Italia. Il centrocampista calabrese indosserà anche la fascia di capitano.